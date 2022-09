Uma mulher, de 64 anos, morreu e três pessoas ficaram feridas com gravidade no despiste de uma carrinha de transporte de utentes do Centro de Dia do Biscainho, em Coruche, esta terça-feira de manhã.



A carrinha de nove lugares despistou-se na Rua do Açude, que é uma estrada de terra batida, junto à EN114-3, e embateu violentamente contra uma árvore.









Ver comentários