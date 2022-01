Um veículo que circulava no centro de Coimbra capotou, esta sexta-feira, depois de embater numa outra viatura que estava estacionada.A condutora, uma mulher de 65 anos, sofreu ferimentos ligeiros. Foi assistida no local por uma equipa do INEM e, posteriormente, levada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.O trânsito ficará cortado para que se proceda à remoção do veículo.