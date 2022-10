Maria do Rosário Baldaia, de 66 anos, seguia sozinha no carro quando este se despistou de forma violenta, na Rua da Cegonheira, em Constance, Marco de Canaveses, terça-feira ao final da tarde. Sofreu ferimentos graves e foi socorrida no local pelos Bombeiros do Marco e foi ainda transportada para uma unidade hospitalar, onde acabou por perder a vida. A GNR esteve no local e está agora a investigar as causas do aparatoso acidente.





O corpo será ainda submetido a autópsia, pelo que, esta quarta-feira, as cerimónias fúnebres não estavam ainda agendadas. Ao que o CM conseguiu apurar, a vítima mortal trabalhava numa fábrica têxtil. Deixa marido e uma filha.