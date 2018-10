Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 67 anos desaparecida em Ribeira de Pena. Há suspeitas de crime

Investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.

16:26

Uma mulher de 67 anos encontra-se desaparecida desde quinta-feira, dia 4 de outubro, em Ribeira de Pena, Vila Real



As autoridades estão no local a realizar buscas desde o alerta. Nos últimos dois dias, por haver indícios de crime, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.



De acordo com o filho da vítima, esta já não é a primeira vez que a mãe desaparece, mas foi sempre encontrada por perto. Os filhos acreditam que tenha acontecido alguma coisa à mãe.



As buscas por parte da GNR e PJ continuam.