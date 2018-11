Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 68 anos desaparecida em Penacova

Buscas estão a ser feitas em terra e no rio.

17:08

Uma mulher de 68 anos está desaparecida desde esta quarta-feira de manhã em Rebordosa, Penacova, no distrito de Coimbra.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte dos Bombeiros de Penacova, a mulher saiu de casa de manhã mas acabou por não regressar.



As buscas estão a ser feitas em terra e no rio, num total de oito elementos dos Bombeiros, apoiados por três veículos e ainda a GNR.



O alerta foi dado a seguir à hora de almoço.