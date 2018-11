Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 68 anos desaparecida em Penacova foi encontrada morta

17:49

Uma mulher de 68 anos foi encontrada morta esta quinta-feira depois de ter sido dada como desaparecida esta quarta-feira na localidade de Rebordosa, em Penacova.



Segundo o que CM conseguiu apurar junto do comandante dos Bombeiros de Penacova, António Simões, o corpo foi encontrado às 11 horas no Rio Mondego, depois de as buscas terem sido retomadas esta quinta-feira às 7h30 da manhã.



Nas buscas estiveram envolvidos 20 bombeiros de Penacova, mergulhadores e elementos da GNR.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.