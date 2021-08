Uma mulher de 68 anos esfaqueou o namorado no peito, no bairro da Boavista em Lisboa, esta quarta pelas pelas 18h00.A PSP foi acionada para uma queixa de agressão e, ao chegar ao local, verificou que o homem tinha ferimentos no tórax provocados pela namorada. A agressora fugiu do local, mas acabou por ser detida duas horas mais tarde.O homem ficou em estado grave e foi transportado para o hospital de Santa Maria.Em atualização