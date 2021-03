Mulher de 70 anos atropelada em Penela morre no hospital

Não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital, a mulher de 70 anos, que foi atropelada ao início desta tarde, pela própria viatura, que estaria mal travada, numa zona de pinhal, em Câneve, no concelho de Penela.





A vítima foi atingida de forma violenta, quando andava a apanhar lenha com o marido. A carrinha de caixa aberta do casal, terá passado por cima da mulher, numa zona com declive, antes de ficar imobilizada num pinheiro uns metros mais abaixo.





O alerta foi dado pelas 13H13, para os bombeiros de Penela, que mobilizaram para o local duas viaturas, com dez operacionais, que iniciaram as manobras de reanimação, uma vez que a mulher já estava em paragem cardiorrespiratória.





Para o local foram ainda mobilizados a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) sediada no Avelar (concelho de Ansião) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) que estiveram no local.





O marido da vítima entrou em choque e foi assistido no local pela equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM.





A vítima foi transportada numa ambulância de emergência pré hospitalar e acompanhada pela equipa médica, para o CHUC, onde acabaria por vir a morrer.

As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR que esteve no local.

A vítima mortal, de 70 anos, morava com o marido, em Almofala, no concelho vizinho de Figueiró dos Vinhos.