Mulher de 70 anos colhida na passadeira em Oeiras

Uma mulher ficou em estado considerado grave após ser atropelada por um veículo ligeiro, este domingo à tarde, numa passadeira, em Paço de Arcos, concelho de Oeiras.A vítima, de 70 anos, sofreu escoriações na mão e no pé esquerdos e ainda um traumatismo lombar. Uma equipa do INEM conseguiu estabilizar a mulher no local. Foi depois transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, por elementos dos Bombeiros de Paço de Arcos.Uma patrulha da PSP também esteve no local e vai agora apurar as circunstâncias que levaram ao acidente. A ocorrência provocou constrangimentos ao trânsito naquele local, com limitações na circulação durante o socorro à vítima e limpeza da via.