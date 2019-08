Mulher de 70 anos gravemente ferida após despiste em Santiago do Cacém. Helicóptero do INEM mobilizado

Uma mulher com cerca de 70 anos ficou gravemente ferida no despiste de um carro na Estrada Nacional (EN) 261, perto de Alvalade Sado, concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).

O acidente ocorreu esta quarta-feira, cerca das 16:10 horas.

A vítima, que seguia sozinha, embateu violentamente numa árvore de grande porte.

A mulher ficou encarcerada. Depois de estabilizada, a vítima foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No local do acidente estiveram os Bombeiros de Aljustrel e Alvalade Sado, GNR e INEM.