Mulher de 71 anos agride PSP a murro em Lisboa

Uma mulher de 71 anos foi detida pela PSP após ter agredido um agente que travou uma luta que ela estava a ter com um homem, na Praça da Figueira, em Lisboa, quinta-feira à tarde.Segundo explicou ao CM fonte policial, o agente foi chamado por populares que assistiam à luta. A mulher agarrava o homem pelo casaco e gritava que "ele lhe tinha destruído a vida". Quando o PSP tentou intervir, a mulher disse-lhe "para estar quieto senão também levava". Assim que o agente se aproximou foi empurrado e esmurrado no peito.A mulher foi algemada no chão, tentando morder o polícia durante todo o processo, e o homem aproveitou para fugir. O agente - que não teve de receber tratamento hospitalar - deteve-a por crime contra a autoridade pública. Foi notificada para comparecer ontem em tribunal. Testemunhas disseram que é costume verem a mulher e o homem em desentendimento.