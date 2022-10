Mulher de 71 anos morre em colisão entre carros no IC2 em Leiria. Marido em estado crítico

Uma mulher de 71 anos morreu e o marido, de 70, ficou em estado crítico, este domingo, em resultado da colisão do carro em que seguiam, no IC2, no Barracão, Leiria.O acidente aconteceu por volta das 17h. O casal viajava para Vila Nova de Gaia.No outro carro seguia uma mulher de 44 anos, residente em Montemor-o-Velho, que ficou ferida.A colisão ocorreu ao km 135, sentido Norte/Sul e as viaturas acabaram por derrubar um poste de comunicações.Por razões que a GNR investiga, um dos carros invadiu a via contrária, causando o acidente.