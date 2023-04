Uma mulher de 72 anos ficou com 40% do corpo queimado depois de um incêndio deflagrar, este domingo, numa casa, em Vila Praia de Âncora, Caminha, no distrito de Viana do Castelo.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e o INEM e transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto, onde se encontra na unidade de queimados.O alerta chegou às autoridades cerca das 20h de domingo que agora investigam as causas do fogo.