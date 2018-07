Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 72 anos desaparecida em Serpa

Sofre de alzheimer e está a ser procurada pelas autoridades.

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar uma mulher de 72 anos desaparecida desde sexta-feira à noite em Serpa, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento da mulher, que reside em Serpa, e sofre de doença de alzheimer, foi dado no sábado de manhã, por uma das filha, tendo de imediato começado as buscas, que envolvem hoje militares da GNR, apoiados por duas equipas cinotécnicas, e bombeiros da corporação de Serpa.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta foi dado às 08h34 de sábado, acrescentando que as buscas decorreram durante o dia de sábado e foram retomadas hoje às 09h07.