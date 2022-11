Uma mulher de 72 anos foi encontrada morta dentro de casa este sábado à tarde, no Bairro do Estandarte, em Monção. Segundo a Rádio Vale do Minho, a idosa já não era vista há vários dias e quem terá avisado as autoridades foram os vizinhos.O alerta foi dado às 18h35 para os Bombeiros Voluntários de Monção.O corpo foi transportado para o Instituto Médico Legal de Viana do Castelo.A GNR tomou conta da ocorrência.