Uma mulher de 73 anos morreu esta quinta-feira na piscina da própria casa, em Vale da telha, no concelho de Aljezur.A vítima foi encontrada pelo marido a boiar na piscina ainda com vida.Os bombeiros de Aljezur e uma equipa do Inem foram mobilizados para o local onde realizaram manobras de reanimação mas a vítima não resistiu e sofreu uma paragem cardiorrepiratória. O óbito foi declarado no local.A GNR e uma equipa de psicólogos também foram chamados ao local.