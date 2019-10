Mulher de 73 anos tentou matar o marido com dois golpes de machado. Ficou presa preventivamente

A mulher de 73 anos suspeita de ter tentado matar o marido com dois golpes de machado na madrugada de quarta-feira, na Aldeia de Peixe, em Benavente (distrito de Santarém), vai ficar detida preventivamente.O juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém, que ouviu esta quinta-feira a arguida em primeiro interrogatório judicial, considerou esta "fortemente indiciada" pela prática do "crime de homicídio qualificado na forma tentada".Em resposta à Lusa, o juiz Bruno Lopes, titular no Juízo de Instrução Criminal de Santarém, referiu que a aplicação da medida de coação mais gravosa à arguida teve ainda em conta a existência de "perigo de continuidade da atividade criminosa e perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas".A mulher foi detida pela Polícia Judiciária após, alegadamente, ter atingido o marido, de 74 anos, com um machado na cabeça, enquanto o homem dormia.Em comunicado à imprensa emitido hoje, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, afirmou que a suspeita atingiu a vítima com dois golpes de um machado na cabeça."Após [a tentativa de homicídio], trocou de vestuário e contactou uma vizinha, fazendo crer que a agressão tinha sido efetuada por supostos assaltantes que teriam entrado na habitação", afirmava o comunicado.De acordo com a PJ, a vítima foi levada para uma unidade hospitalar e não corre perigo de vida.