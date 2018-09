Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 77 anos leva com pau e é hospitalizada em Coimbra

Olinda Manadas acusa um familiar de a ter atingido mas este nega as agressões.

09:00

Uma mulher, de 77 anos, ficou ferida no sábado e teve mesmo de receber tratamento hospitalar, na sequência de um conflito, em Póvoa do Pinheiro, no concelho de Coimbra.



Olinda Manadas acusa um familiar de a ter atingido com um pau na cabeça. "Ele insultou o meu marido e agarrou num tijolo para lhe atirar. Depois tirou-me um pau que eu trazia na mão e agrediu-me na cabeça", continua Olinda Manadas, que apresentou queixa no posto da GNR.



Amável Ferreira nega as agressões e tem uma versão muito diferente: "Ela é que agrediu o meu filho e ele só afastou o pau para se proteger. Além disso, o marido dela nem sequer estava aqui fora". A GNR está a investigar as agressões com base nos testemunhos dos intervenientes.