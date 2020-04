Uma mulher com 78 anos foi detida em Ovar, Aveiro, por violação de confinamento obrigatório.



Num comunicado, a Polícia de segurança Pública (PSP) anunciou que deteve uma mulher infetada com coronavírus esta segunda-feira, pelas 16h20.





"A mulher foi intercetada num estabelecimento comercial daquela cidade, e era conhecedora do resultado positivo do teste à Covid-19, bem como do dever de confinamento obrigatório, pelo que foi acompanhada até ao seu domicílio", anunciaram as autoridades.A mulher detida deslocou-se ainda a um centro de saúde antes de ir ao hipermercado, onde foi vista e lhe prescreveram vários medicamentos, segundo a PSP, que informa ter reportado o caso ao Ministério Público.