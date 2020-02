Mulher de 79 anos morre vítima de incêndio em lar ilegal

A mulher, de 79 anos, que estava internada em estado grave na Unidade de Queimados do Hospital de S. José, em Lisboa, morreu na quarta-feira, devido aos ferimentos causados pelo incêndio num lar de idosos ilegal, em Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, a 27 de janeiro.A mulher foi retirada de helicóptero do lar, em estado crítico, com quase 70% do corpo coberto de queimaduras de 2º e 3º grau, e acabou por não resistir à extensão dos ferimentos.O incêndio provocou 18 feridos, seis deles graves. Um deles continua internado no Serviço de Medicina do Hospital de Abrantes. O doente que tinha sido levado para a Unidade de Queimados do Hospital de São João, no Porto, voltou esta quarta-feira para o hospital de Tomar.