Os bombeiros faziam o rescaldo de um incêndio quando encontraram o corpo carbonizado de uma mulher de 80 anos, num terreno agrícola no lugar de Avelar, freguesia de Cabreiro, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do CasteloA vítima residia perto da zona onde deflagrou o incêndio.Os bombeiros e a GNR estão no local a aguardar a chegada da PJ.O alerta foi dado às 13h30.