Mulher de 81 anos presa em silvas no Entroncamento resgatada com vida

Três agentes da PSP do Entroncamento encontraram vítima de 81 anos.

18:22

Três agentes da PSP resgataram na madrugada desta quinta-feira uma mulher de cerca de 81 anos que ficou presa nas silvas da ribeira do Bonito, no Entroncamento.



Segundo avança o site Entroncamento Online, os agentes deram conta do que estava a acontecer quando ouviram gritos vindos da zona da linha de caminho-de-ferro, perto dos campos sintéticos do Bonito.



A mulher, que deverá morar na Atalaia, não sabia como tinha ido ali parar e não conseguiu libertar-se das silvas sozinha. Foi transportada para o Hospital de Abrantes para o seu estado de saúde ser analisado.



A GNR daquela vila tomou conta da ocorrência.