Mulher de 82 anos morre atropelada em Pombal

Uma mulher de 82 anos morreu, ontem à tarde, atropelada no IC2, na Ranha de Baixo, no concelho de Pombal. O condutor do automóvel, um homem de 44 anos, era o único ocupante do carro, que ficou capotado na berma da estrada a alguns metros do local onde colheu mortalmente a idosa."Ao que tudo indica o carro circulava no sentido Norte-Sul [Pombal-Leiria] e foi nessa via que colheu a idosa que estaria a atravessar a estrada", referiu o capitão Rito Costa, do destacamento de trânsito da GNR de Leiria.A vítima mortal morava a poucos metros do local onde ocorreu o acidente. Era uma mulher conhecida e acarinhada pelos vizinhos, que ficaram em choque com o acidente. "Ela passava aqui todos os dias, porque tem um terreno a 50 metros onde ia sempre com um carrinho para levar couves e comida para os animais", disse António Santos, vizinho e cunhado da vítima mortal, que lembrou ainda que o pai da mulher que foi atropelada "morreu uns 100 metros mais acima, quase da mesma forma", motivo pelo qual todos dizem ser conhecedora dos perigos da via e muito cuidadosa."Andava sempre pela berma da estrada", afirma Joaquim Jerónimo, também ele cunhado da vítima, que lembra que era ela quem "cuidava do marido que está muito debilitado". "Levantava-o e dava-lhe o banho, não sei como vai ser agora", lamentou.Devido ao acidente, a circulação fez-se de forma alternada durante cerca de duas horas.