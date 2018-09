Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 82 anos morre atropelada em Souselas

Octogenária foi colhida por uma viatura ligeira.

12:33

Uma mulher de 82 anos morreu esta manhã em Souselas, no distrito de Coimbra, vítima de atropelamento por uma viatura ligeira, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.



A octogenária foi colhida por uma viatura ligeira às 11h00 na localidade de Botão de Outeiro, Souselas, em condições que ainda estão a ser apuradas pelas autoridades, confirmou fonte do Destacamento Territorial de Coimbra da GNR.



Ao local do acidente acorreram elementos dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes e uma equipa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal).



A GNR de Souselas tomou conta da ocorrência.