Mulher de 82 anos morta a tiro pelo filho na própria casa em Viseu

Uma mulher com 82 anos foi morta a tiro pelo filho, na casa da vítima, na noite deste domingo, em Oliveira de Frades, Viseu. O homicídio terá ocorrido na sequência de uma discussão entre o homem, com cerca de 50 anos, e a vítima.Ao que oapurou, as discussões no seio da família eram frequentes, porém, os vizinhos não esperavam um desfecho trágico.De acordo com uma vizinha, o agressor não seria "agressivo", mas admite que o mesmo tivesse um "feitio muito próprio". A mesma diz estar em choque com o sucedido.O crime ocorreu cerca das 21h40 na rua do Aido com o agressor a barricar-se na residência.O homem acabou por ser detido. A PJ tomou conta da ocorrência.