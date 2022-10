Idosa sofre amputação de braço em colisão em Santiago do Cacém

A colisão de um veículo ligeiro de passageiros e um veículo de mercadorias, em Ermidas-Sado, provocou esta manhã, um ferido grave e dois ligeiros, num cruzamento no interior da vila de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém.

Na sequência da colisão, uma mulher com 82 anos, sofreu "a amputação total do braço direito" tendo sido transportada pelos Bombeiros de Alvalade para o Hospital de São José, em Lisboa, pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A colisão provocou ainda dois feridos ligeiros que foram transferidos pelos Bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Os feridos ligeiros são os condutores das viaturas.

O alerta para o acidente, foi dado às 08h52 desta quinta-feira, nas operações de socorro estiveram meios e operacionais dos Bombeiros de Alvalade, Santiago do Cacém e VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.