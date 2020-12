Mulher de 84 anos ferida após cair na linha de comboio em Santa Maria da Feira

Uma idosa, de 84 anos, ficou ferida, esta tarde de segunda-feira, depois de ter caído na linha ferroviária do ‘Vouguinha’, em S. João de Vêr, Santa Maria da Feira. A mulher caminhava pela linha e acabou por se assustar, e sofrer uma queda, com o toque de aviso do comboio.

O maquinista apercebeu-se da queda da mulher e conseguiu parar a composição, que seguia no sentido Espinho/S. João Madeira e evitar o atropelamento.

A vítima foi levada, pelos bombeiros da Feira, para o hospital local. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira.