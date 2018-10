Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 84 anos morre durante incêndio em Viseu

Fogo deflagrou no quarto andar do prédio onde vivia idosa.

Um mulher de 84 anos morreu, este domingo, num incêndio na sua habitação em Viseu. A idosa vivia sozinha num apartamento no quarto andar de um prédio na rua Afonso Cerqueira.



À chegada, os bombeiros ainda tentaram fazer manobras de reanimação à vítima, mas o óbito foi declarado no local.



O alerta foi dado às 12h35 e no local estiveram 15 operacionais e oito veículos.



As autoridades encontram-se a investigar as razões do incêndio.