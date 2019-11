Mulher de 91 anos encontrada sem vida em Vila do Conde

Uma mulher de 91 anos foi encontrada sem vida em Vila Chã, Vila do Conde.A idosa foi encontrada no corredor da casa, já sem vida. A zona da cama estava queimada.A mulher vivia com o filho, de 58 anos, que foi levado para o posto da GNR.Ainda estão por apurar as circunstâncias da morte.Alerta pelas 12h15 para a GNR pela própria família da vítima.A GNR e a Polícia Judiciária investigam o caso.