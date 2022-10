Ruth Hager, a mulher do alemão suspeito de ter assassinado a tiro e calcinado os corpos de dois residentes na ilha do Pico, Açores, saiu esta sexta-feira em liberdade do tribunal, onde foi presente indiciada por cumplicidade na ocultação e profanação dos cadáveres.Ficou proibida de sair de Portugal e de contactar o marido. Tomislav Jozic (em preventiva) confessou ter morto Mário Coucelos e Mário Sobral, no dia 10. Não queria vizinhos junto à casa.