Mulher de bombeiro ateia fogo em Alfândega da Fé para ilibar o marido

A mulher detida pela PJ de Vila Real, por suspeita de atear um incêndio, em junho, no concelho de Alfândega da Fé, pretendia mostrar que não era o marido, o bombeiro que foi detido em setembro do ano passado e que está acusado de 18 crimes de incêndio, quem ateava os fogos na zona.O bombeiro, que entretanto requereu instrução do processo, exercia funções de chefia nos Voluntários de Alfândega da Fé e, segundo a acusação, terá causado com os seus atos prejuízos de 270 mil euros.A mulher, empregada de comércio de 39 anos e que agora foi detida pela PJ por ter pegado fogo a uma zona de mato no passado dia 17, terá pretendido ilibar o marido, criando a ideia de que, apesar de aquele se encontrar detido, continuava a haver fogo posto na zona.