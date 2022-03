No piso de cima de um salão de cabeleireiros, em Vila Nova de Gaia, a mulher do militar da GNR do posto dos Carvalhos - acusado de agir como ‘toupeira’ para beneficiar conhecidos e encobrir ladrões a troco de dinheiro - montou uma sala para gerir um negócio de massagens sensuais.O trabalho era feito por uma cabeleireira, que contratou, e visava massajar todo o corpo - incluindo o pénis do cliente, o qual masturbava.