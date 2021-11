Mulher de João Rendeiro, presidente da ANTRAL e filho alvos de buscas

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas, na manhã desta quarta-feira, à mulher de João Rendeiro, ao presidente da ANTRAL, conhecido como 'Rei dos Táxis' e ao filho deste.Em causa podem estar crimes de branqueamento, uma vez que as autoridades suspeitam que Florêncio de Almeida e o filho, que já foi motorista de João Rendeiro, possam ter ajudado a esconder a fortuna do ex-líder do BPP. As buscas decorrem na casa onde ambos residem, em Santos-o-Velho.sabe ainda que o 'Rei dos Táxis' comprou uma casa, em 2015, a João Rendeiro. Alegadamente essa compra foi realizada abaixo do preço de mercado praticado à altura e, três anos mais tarde, a habitação foi vendida por um preço cinco vezes superior. O filho do presidente da ANTRAL também comprou um apartamento, na Quinta Patino, avaliado em 1,1 milhões de euros e, depois, cedeu-o à mulher do ex-banqueiro.Maria de Jesus Rendeiro, que há dias foi presente a juiz mas alegou não estar em condições psicológicas para responder às questões do magistrado, é o principal foco da PJ e vista como uma potencial suspeita na ocultação da fortuna do marido.