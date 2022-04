Mulher de Matosinhos acusada pela morte do companheiro

Uma mulher de Matosinhos foi acusada por agressões fatais ao companheiro, num quadro de violência doméstica e em contexto de consumos excessivos de álcool, segundo uma informação da Procuradoria Regional do Porto.

O despacho de acusação, da responsabilidade da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) do Ministério Público, imputa à arguida, presa preventivamente, o crime de crime de violência doméstica sobre o homem com quem vivia em união de facto, agravado pelo resultado, a morte.

Os factos do processo ocorreram em 26 de setembro de 2021, ocasião em que, de acordo com a SEIVD, a mulher, então com de 42 anos de idade, agrediu o companheiro, de 45, no crânio com um vaso de plástico.

Depois, socorreu-se de uma faca de cozinha para lhe desferir três golpes na perna direita e pé esquerdo.

A sequência de agressões culminou com a arguida a atirar uma peça em cerâmica ao corpo do ofendido.

"Consequência das perdas hemorrágicas sofridas com as lesões provocadas pela arguida e do contexto de alcoolizado em que se encontrava, a vítima sofreu um evento arrítmico o qual, associado às demais patologias de que padecia, lhe causou a morte", explica a Procuradoria Regional citando a SEIVD.

Arguida e vítima viviam desde 2017 uma relação "marcada por frequentes episódios de violência física e verbal (...) em contexto de consumos excessivos de álcool", segundo o despacho de acusação.

De acordo com dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Portugal registou em 2021 um total 23 mortes em contexto de violência doméstica. Dezasseis dessas vítimas mortais foram mulheres, duas crianças e cinco homens.