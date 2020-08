Mulher de pedófilo calou abusos a menina de 11 anos e foi detida pela PJ

A menina tinha 11 anos quando revelou à tia os abusos sexuais de que era vítima por parte do tio quando ia passar férias com o casal a Rio Maior.A mulher, agora com 66 anos, manteve o silêncio, nada fazendo para impedir que o marido continuasse a praticar os crimes. Os dois foram agora detidos pela Polícia Judiciária do Centro.Os abusos começaram em 2015 e prolongaram-se até finais de 2019. A criança residia com os pais na Figueira da Foz, mas passava as férias com os tios, reformados, em Rio Maior, sendo abusada quando ficava com o homem, hoje com 76 anos.Para manter a vítima em silêncio oferecia-lhe presentes, como telemóveis, tablets e roupas. A queixa foi apresentada pela mãe da menor, que desconfiou de comportamentos estranhos. O casal ficou obrigado a apresentações às autoridades, proibido de contactar a vítima e de se deslocar à Figueira da Foz.