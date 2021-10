A mulher de João Rendeiro tem cinco dias para devolver os 15 quadros que a Polícia Judiciária concluiu estarem em falta, depois da busca em casa do ex-banqueiro do BPP.Maria de Jesus Rendeiro é a fiel depositária das 124 obras de arte desde 2010, ano em que estas foram arrestadas.sabe que a mulher do ex-banqueiro foi, também, convocada pela juíza para se apresentar em tribunal no próximo dia 29.