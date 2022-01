O pedido de um novo arrolamento de bens pelo Ministério Público do Tribunal da Concorrência de Santarém sobre os 700 mil euros que se encontram numa conta do Deutsche Bank em nome de Maria João Salgado retirou qualquer efeito útil à audição da mulher de Ricardo Salgado, ocorrida esta terça-feira, perante o juiz Ivo Rosa.O magistrado considerou que o arresto decretado em outubro do ano passado pelo juiz Carlos Alexandre era irregular, porque não ouviu os argumentos da própria titular da conta, e podia decidir devolver o dinheiro à mulher de Ricardo Salgado. Só que, tal comonoticiou, entrou um novo pedido de arrolamento de bens ao abrigo de um processo que condenou Ricardo Salgado ao pagamento de uma coima de 3,5 milhões de euros ao Banco de Portugal.