A relação entre Yuri Pires e Maria da Conceição Sousa piorou, nas últimas semanas, depois de a mulher de 43 anos ter descoberto que o companheiro, de 35, tinha um filho de uma relação ilegítima.



As discussões sucederam-se e, acredita um amigo próximo do casal, terá sido esse o rastilho que levou Yuri a, na madrugada de sexta-feira, degolar a mulher no apartamento do casal em Alhandra, Vila Franca de Xira.









Ver comentários