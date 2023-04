Uma menina, agora com 11 anos, viveu um verdadeiro terror nos últimos três às mãos do padrasto. O homem foi viver para casa da menor no Barreiro, em 2020, ao iniciar uma relação com a mãe desta. E, quase de imediato, começou a violar a criança, agredindo-a e ao irmão, que tem hoje nove anos. A mãe dos menores também lhes batia e, acredita a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, que agora deteve o casal, sabia dos crimes sexuais do companheiro e nada fez.









