Mulher deixa conta de amante a zeros após homicídio em Loures

Lídia Pritulcaia começou esta terça-feria a ser julgada pelo homicídio do amante, morto por asfixia e metido numa mala de viagem que foi depois abandonada em Lousa, Loures.Primeiro disse que "nada do que está na acusação é verdade" e depois que só falava "no final do julgamento". Mas bastaram algumas perguntas da juíza para a mulher, nascida há 63 anos na Moldávia, começar a relatar tudo sobre ... < br />