Mulher denuncia agressões no Hospital de Leiria

Caso remonta a 13 de junho, quando se deslocou aos serviços com dores, vómitos e febre.

Por J.D. | 01:30

A GNR está a investigar uma denúncia de agressões no Hospital de Santo André, em Leiria. A queixosa, Lídia Costa, acusa quatro enfermeiros e um segurança de agressões.



O caso remonta a 13 de junho, quando a mulher se deslocou aos serviços com dores, vómitos e febre.



Ao fim de três horas de espera exaltou-se e, após trocar agressões com uma enfermeira, diz ter sido manietada e agredida com bofetadas e apertões no pescoço.



O Centro Hospitalar de Leiria, que gere o hospital, negou categoricamente as acusações e garante não ter existido "qualquer excesso" na contenção da doente em causa.