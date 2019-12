Mulher desalojada após incêndio em casa em Vila Nova de Gaia

Um incêndio deflagrou na noite deste domingo numa casa no rés do chão de um edifício de três andares e deixou uma mulher desalojada. O fogo provocou ainda a morte ao gato que se encontrava dentro da habitação em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.A moradora, com cerca de 30 anos, estava a chegar do trabalho quando se deparou com o incêndio e chamou de imediato os bombeiros, que combateram as chamas durante várias horas.A mulher alertou os bombeiros para a presença de animais de estimação na casa, nomeadamente de um gato e um cão. O primeiro acabou por morrer e o segundo foi levado para uma unidade veterinária.A mulher pernoitou em casa de uma vizinha, visto que a casa não apresenta condições de habitabilidade.O alerta foi dado pelas 00h25.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia, com 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas.