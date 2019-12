Mulher desalojada em incêndio que lhe matou gato

Uma mulher, com cerca de 30 anos, ficou sem casa em resultado de um incêndio ocorrido na madrugada de ontem. O alerta foi dado às 00h25 pela moradora da habitação situada na rua Caetano de Melo, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. A vítima estava a chegar do trabalho quando se deparou com as chamas.À chegada dos Bombeiros Sapadores de Gaia, a mulher informou que dentro da casa estavam um cão e um gato. O gato morreu. O cão foi levado para um centro veterinário com ferimentos.As causas do fogo - que terá tido início na cozinha - estão por apurar e são investigados pelas autoridades. A mulher, que ficou desalojada, pernoitou em casa de uma vizinha.