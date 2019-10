Uma mulher de 84 anos desapareceu este sábado, na Marinha Grande, enquanto fazia compras numa superfície comercial da cidade.Lídia Pedro Laranjo Carvalho estava acompanhada pelo filho que, perante as queixas de dor e cansaço da idosa, sentou a mãe numa cadeira da cafetaria do supermercado.No final das compras, Jacinto Pereira não encontrou a mãe no local onde a havia deixado.A mulher foi procurada nas imediações do edifício, mas sem efeito.O caso foi entregue à PSP da Marinha Grande.