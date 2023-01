Leia também Bush disponível para ouvir propostas sobre Iraque

A mulher, de 60 anos que estava desaparecida desde terça-feira no distrito de Viseu foi esta quinta-feira encontrada morta.O corpo foi descoberto por volta das 7h30, depois das autoridades solicitarem o rastreamento do carro em que a mulher tinha sido vista pela última vez, um Mini Cooper elétrico de cor verde, de acordo com o Jornal do Centro. As autoridades revelaram que não existem indícios de crime.Nas buscas estiveram envolvidos operacionais dos Bombeiros e da GNR.