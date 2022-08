Olívia Ferreira, emigrante de 71 anos de férias na Aguda, em Gaia, estava desaparecida desde terça-feira e foi este sábado localizada.Fora encontrada, desorientada e sem documentos, no Porto, terça à noite, e internada no Hospital de St. António, onde indicou outro nome que não o seu.Sofia Ferreira, assistente social da Urgência, viu a notícia do desaparecimento na, contactou a PSP e a família foi reunida.