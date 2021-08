Mulher desaparecida há uma semana em Benavente já falou com a família e diz estar bem

A empresária de 49 anos que estava desaparecida há uma semana, em Benavente, falou esta quarta-feira com a família, apurou o CM.Sandra Silvério de Jesus, que foi vista pela última vez no dia 17 deste mês, à entrada de sua casa, contactou os familiares e falou com estes por telefone. Disse ter tido um problema com o aparelho e que por isso não conseguiu restribuir as chamadas feitas pela família que viveu momentos de pânico sem saber do paradeiro de Sandra.O elemento definitivo que levou uma vizinha a fazer queixa na GNR foi o facto de o carro da empresária (é dona de uma pastelaria em Benavente) estar parado à frente de casa há vários dias.Militares da GNR e bombeiros entraram na habitação de Sandra, mas não encontraram vestígios imediatos de crime. A investigação que entretanto decorre já recorreu a várias diligências, mas ainda nenhuma apontou para a necessidade de serem realizadas buscas.A mulher tem família em França e a sua filha, que lá vive, ficou muito preocupada pois estava previsto que a sua mãe viajasse para França no período entre 21 e 28 deste mês.