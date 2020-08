Mulher desencarcerada após colisão violenta contra autocarro em Braga

Um acidente entre um veículo ligeiro de passageiros e um autocarro resultou num ferido ligeiro em Braga, uma mulher com cerca de 35 anos.A condutora perdeu o controlo do carro, embateu num autocarro dos Transportes Urbanos de Braga e depois contra um muro. Ficou presa no carro e os bombeiros tiveram que a desencarcerar. Foi posteriormente levada para o Hospital de Braga pela Cruz Vermelha de Braga.O acidente aconteceu às 11h30, na estrada nacional 101, que liga Braga a Guimarães, na localidade de Morreira.