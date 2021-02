Uma mulher de 39 anos foi detida em Viseu por coação e injúrias aos agentes da polícia, que acusou de a tentarem violar e molestar sexualmente.





A mulher estava no veículo juntamente com uma filha e reagiu mal à abordagem dos agentes da PSP que a queriam notificar para prestar declarações no tribunal. A certa altura, a cidadã começou a levantar a saia e a tirar a camisa, gritando com os polícias por estes “a quererem violar”.