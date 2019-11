Mulher despista-se contra gasolineira no Porto

Uma condutora, de 74 anos, perdeu o controlo do carro que conduzia, este domingo ao início da tarde, e invadiu uma gasolineira na rua Engenheiro Ferreira Dias, no Porto. O automóvel colidiu primeiro contra um poste de eletricidade, que foi projetado, e depois contra uma das bombas. Esta zona de abastecimento ficou destruída, tal como o carro."Ela ia a subir a rampa para a gasolineira e o carro acelerou sem ela carregar no acelerador. Galgou o passeio, atingiu um poste e abalroou a bomba. O carro ficou muito destruído", contou aoNuno Alegro, marido da condutora, que acredita que o veículo teve algum problema mecânico.Apesar do aparatoso acidente, que ocorreu por volta das 14h30, a vítima não sofreu ferimentos e não precisou, por isso, de ser transportada para o hospital.Estava, no entanto, bastante afetada e recebeu assistência médica no interior de uma ambulância do INEM. No local do sinistro estiveram diversos elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto e também da Divisão de Trânsito da PSP, que irá agora apurar as circunstâncias exatas em que este aparatoso acidente ocorreu.Segundo Nuno Alegro, a mulher tem carta há já 45 anos. "É uma condutora muito cuidadosa e nunca teve qualquer problema. Conduz sempre a 40, 50 km/hora. Isto foi um azar, são coisas que acontecem", explicou o homem.Devido ao acidente, o posto de combustível localizado na zona industrial do Porto esteve encerrado durante mais de uma hora, com apenas a loja de conveniência a funcionar. Ninguém quis prestar esclarecimentos sobre a situação.